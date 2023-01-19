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13:00, 19 января 2023Силовые структуры

Сотрудники ФСБ задержали шестерых россиян за создание экстремистского сообщества

В Югре сотрудники ФСБ задержали шестерых мужчин за организацию экстремистского сообщества

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Югре сотрудники ФСБ задержали шестерых жителей Сургута и Сургутского района в возрасте от 43 до 72 лет за организацию экстремистского сообщества в городе Лянтор. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Денис Волощенко.

Также сотрудники МВД, Росгвардии, СКР и ФСБ провели обыски в 12 помещениях в Лянторе, Сургуте и Самаре, во время которых были обнаружены документы, листовки, а также удостоверения и номера, изготовленные на бланках с реквизитами и символикой СССР.

По данным следствия, мужчины, негативно относясь к власти, создали сообщество, целью которого было изменение государственного устройства России. Они совершали провокации, вербовали новых участников и распространяли идеологию. Кроме того, в мае 2022 года один из организаторов оставил в соцсети комментарий с призывами к насилию в отношении сотрудников силовых структур.

Троих из них отправили под домашний арест, в отношении еще троих в суд направлены ходатайства о помещении в СИЗО.

Елизавета Новикова
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