Худеющим назвали способ избежать срывов на диете

Диетолог Дианова: чтобы похудеть, нужно составить разнообразный рацион с жирами и белком

Составить разнообразный рацион с жирами, клетчаткой, сложными углеводами и белком нужно, чтобы похудеть и не сорваться, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Способ избежать срывов при похудении она назвала в беседе с «Москвой 24».

Диетолог отметила, что к срывам приводит отсутствие разнообразия. «Если человек начитался какой-то диеты, а там надо пять дней сидеть на одной куриной грудке, гречке и брокколи, это же застрелиться можно. Я, например, два раза не могу есть одну и ту же еду. Мне это неинтересно. Разнообразие — залог отсутствия срывов», — сказала специалист.

Белок, по словам эксперта, хорошо ускоряет метаболизм. Идеальным белком Дианова назвала яичный. «Он входит во множество диет, и многие бодибилдеры это используют. Кстати, омлеты лучше усваиваются, чем отварное яйцо», — подсказала она.

В любое время дня, продолжила Дианова, можно есть рыбу. «Говядина, курица, всякие кусковые варианты этого мяса больше подходят для обеда. На вечер говядина тяжеловата. Курица куском тоже не так идеальна, я считаю. Только если в виде котлетной массы, тогда и вечером можно», — объяснила диетолог, попросив обратить внимание и на такие источники белка, как хумус, тофу и орехи.

Среди важных для похудения сложных углеводов Дианова назвала гречку, киноа, овсянку, полбу, пшено, перловку и не белый рис, а среди источников клетчатки — овощи и фрукты, которые составлять половину основного приема пищи. Она указала и на то, что нельзя отказываться от жиров. «Жиры, наоборот, должны присутствовать, но быть ориентированы не на жарку, а, допустим, идти в качестве заправки, например растительными маслами салатов, добавления авокадо. При этом майонез и жирные молочные продукты лучше убрать», — заключила эксперт.

Ранее диетолог Софи Бертран рассказала о мешающих сбросить вес неочевидных ошибках в питании. По ее словам, затормозить процесс похудения может включение в рацион гранолы и готовых супов.