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19:24, 17 января 2023Забота о себе

Названы мешающие похудеть неочевидные ошибки в питании

Диетолог Софи Бертран: овсянка быстрого приготовления может затормозить похудение

Фото: Unsplash

Некоторые из полезных продуктов могут быть скрытыми источниками жира. В частности, затормозить процесс похудения может включение в рацион гранолы и готовых супов, заявила дипломированный диетолог Софи Бертран. О некоторых других мешающих сбросить вес неочевидных ошибках в питании она рассказала The Sun.

Для начала Бертран посоветовала внимательно выбирать салатные заправки: в различных готовых соусах типа майонеза, соуса ранч или «Цезарь» содержится высокое количество насыщенных жиров и соли. Чтобы похудеть, надо снизить калорийность салатов до минимума, потому лучше сбрызгивать их небольшим количеством оливкового масла, винным уксусом или лимонным соком.

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Также затормозить процесс похудения может гранола на завтрак. Бертран назвала этот продукт опасным для фигуры, так как в нем много сухофруктов, значительное количество орехов и сахара. «Слово “сахар” не всегда указано очевидно. Вместо него, скорее всего, на этикетке будут мед или даже кленовый сироп. Однако не обманывайтесь, думая, что кленовый сироп — более здоровая альтернатива. Вся правда в том, что сахар есть сахар», — заверила диетолог. По той же причине при коррекции веса стоит избегать овсянки быстрого приготовления. В качестве более здоровой альтернативы специалистка предложила овсяные хлопья с ореховой смесью и греческим йогуртом.

Еще одна мешающая сбросить вес ошибка — употребление в пищу готовых супов. По словам Бертран, в них мало белка, но много добавленной соли, провоцирующей задержку жидкости в организме и вздутие живота. В диетическом меню должны присутствовать только нежирные домашние супы, уверена специалистка.

В заключение Бертран посоветовала отказаться от идеи включить в диету фруктовые соки, особенно пакетированные, и протеиновые батончики.

Ранее диетолог Эмма Бекетт рассказала, что макароны могут быть частью сбалансированной диеты, и назвала способ худеть при их употреблении. Она предложила перейти на цельнозерновые макароны, содержащие больше клетчатки, и уменьшить порцию готового блюда.

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Наталья Обрядина
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