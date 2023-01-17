Названы мешающие похудеть неочевидные ошибки в питании

Диетолог Софи Бертран: овсянка быстрого приготовления может затормозить похудение

Некоторые из полезных продуктов могут быть скрытыми источниками жира. В частности, затормозить процесс похудения может включение в рацион гранолы и готовых супов, заявила дипломированный диетолог Софи Бертран. О некоторых других мешающих сбросить вес неочевидных ошибках в питании она рассказала The Sun.

Для начала Бертран посоветовала внимательно выбирать салатные заправки: в различных готовых соусах типа майонеза, соуса ранч или «Цезарь» содержится высокое количество насыщенных жиров и соли. Чтобы похудеть, надо снизить калорийность салатов до минимума, потому лучше сбрызгивать их небольшим количеством оливкового масла, винным уксусом или лимонным соком.

Также затормозить процесс похудения может гранола на завтрак. Бертран назвала этот продукт опасным для фигуры, так как в нем много сухофруктов, значительное количество орехов и сахара. «Слово “сахар” не всегда указано очевидно. Вместо него, скорее всего, на этикетке будут мед или даже кленовый сироп. Однако не обманывайтесь, думая, что кленовый сироп — более здоровая альтернатива. Вся правда в том, что сахар есть сахар», — заверила диетолог. По той же причине при коррекции веса стоит избегать овсянки быстрого приготовления. В качестве более здоровой альтернативы специалистка предложила овсяные хлопья с ореховой смесью и греческим йогуртом.

Еще одна мешающая сбросить вес ошибка — употребление в пищу готовых супов. По словам Бертран, в них мало белка, но много добавленной соли, провоцирующей задержку жидкости в организме и вздутие живота. В диетическом меню должны присутствовать только нежирные домашние супы, уверена специалистка.

В заключение Бертран посоветовала отказаться от идеи включить в диету фруктовые соки, особенно пакетированные, и протеиновые батончики.

Ранее диетолог Эмма Бекетт рассказала, что макароны могут быть частью сбалансированной диеты, и назвала способ худеть при их употреблении. Она предложила перейти на цельнозерновые макароны, содержащие больше клетчатки, и уменьшить порцию готового блюда.