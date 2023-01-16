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11:32, 16 января 2023Забота о себе

Назван способ есть макароны и худеть

Диетолог Эмма Бекетт: люди быстрее сбрасывают вес, когда регулярно едят макароны

Фото: Danijela Prijovic / Unsplash

Британский диетолог Эмма Бекетт рассказала, что макароны могут быть частью сбалансированной диеты, и назвала способ худеть при их употреблении. Об этом сообщает The Sun.

По утверждению эксперта, исследования показали, что люди сбрасывают вес быстрее, когда регулярно едят макаронные изделия. Главное — не переусердствовать и употреблять их в разумном количестве. «Поэтому вместо того, чтобы отказываться от спагетти, подумайте об уменьшении размеров порций», — посоветовала она.

Бекетт предлагает перейти на цельнозерновые макароны, содержащие больше клетчатки, которая положительно сказывается на здоровье кишечника и продлевает ощущение сытости.

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Диетолог отметила, что полезно есть и макароны, оставшиеся с прошлого приготовления пищи. По ее словам, когда они остывают, углеводы превращаются в крахмал, который устойчив к перевариванию. «Поэтому остатки макарон, даже если вы их разогреете, будут менее калорийны, чем свежеприготовленные», — сказала Бекетт.

«Безглютеновые макароны содержат меньше белка, чем изготовленные из пшеницы. Они полезнее для людей с непереносимостью глютена, но не несут большой пользы для организма», — добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что специализирующийся на итальянской кухне шеф-повар Альдо Зилли назвал самую распространенную ошибку при приготовлении макарон и порекомендовал способ исправить ее. Чаще всего люди их переваривают, причем этим грешат и кулинары-любители, и профессиональные повара.

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Алиса Дмитриева
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