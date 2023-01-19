Украинские школьники затравили польского учителя

Kresy: в Польше украинские школьники затравили учителя из-за акции против «украинизации»

В Польше украинские школьники затравили преподавателя местной школы из-за ее участия в акции против «украинизации» страны. Об этом сообщило издание Kresy.

Преподаватель математики Регионального центра профессионального образования в городе Ниск Малгожата Число еще в октябре участвовала в пикете под лозунгом «Нет украинизации Польши». Учащиеся с Украины пожаловались на учителя, а директор центра направил дело в Дисциплинарную комиссию при Совете по образованию. В результате Число прислось объясняться перед комиссией.

Однако затем в городе Тарнобжег прошла акция в защиту преподавателя. Организаторы пикета заявили, что детям не понравились «политические взгляды и патриотизм» Число, но напомнили, что свою позицию она высказала за пределами школы.

«Школьникам из Украины не понравилась листовка, в особенности информация о Бандере и Шухевиче, названых преступниками, а также призывы запретить прославление убийц», — заявили участники акции.

Сама преподавательница заявила, что не сделала ничего плохого.

Ранее стало известно о грядущих изменениях в условиях помощи украинским беженцам, находящимся в Польше. Данные меры будут приняты во избежание злоупотребления польской системой социального страхования и здравоохранения.