Россиянин избил до смерти мать-пенсионерку и получил девять лет колонии

В Чувашской Республике осудили на девять лет мужчину, избившего до смерти пожилую мать

В Чувашской Республике суд приговорил к девяти годам лишения свободы 52-летнего местного жителя за убийство пожилой матери. Об этом в четверг, 19 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, вечером 16 августа 2022 года фигурант выпивал на веранде своего дома. Там он поссорился с пенсионеркой и толкнул ее. Когда женщина упала, он избил ее неизвестным предметом по голове, нанеся смертельные травмы.

Отмечается, что мужчина признал вину.

Ранее стало известно, что в Уфе 18-летний студент зарезал мать из-за спрятанного блокнота с паролями от аккаунтов.