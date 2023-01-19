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18:31, 19 января 2023Силовые структуры

Россиянин избил до смерти мать-пенсионерку и получил девять лет колонии

В Чувашской Республике осудили на девять лет мужчину, избившего до смерти пожилую мать

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

В Чувашской Республике суд приговорил к девяти годам лишения свободы 52-летнего местного жителя за убийство пожилой матери. Об этом в четверг, 19 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, вечером 16 августа 2022 года фигурант выпивал на веранде своего дома. Там он поссорился с пенсионеркой и толкнул ее. Когда женщина упала, он избил ее неизвестным предметом по голове, нанеся смертельные травмы.

Отмечается, что мужчина признал вину.

Ранее стало известно, что в Уфе 18-летний студент зарезал мать из-за спрятанного блокнота с паролями от аккаунтов.

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Екатерина Власова
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