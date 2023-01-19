Командир группы «Викинг»: ВСУ борются со сдачей в плен и бегством с помощью заградотрядов

Украинские военные борются с бегством и сдачей в плен с помощью заградительных отрядов, которые стреляют в спину собственным сослуживцам, заявил РИА Новости командир группы «Викинг».

По словам российского офицера, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) понимают, что их «спина прикрыта» заградотрядами. «Опять же, где нацбатальоны, да, они стреляют в спину своим», — подчеркнул российский военнослужащий. Этим он объяснил то, что украинцы оказывают активное сопротивление.

По словам офицера, одним из эффективных методов действий против украинских военных стало окружение, а не штурм в лоб. «Методика котлов имеет место быть, потому что это оптимально — окружили, раскатали», — рассказал он.

В мае пленные солдаты ВСУ, сложившие оружие в районе Красного Лимана, сообщили о существовании заградотрядов, которые расстреливают военнослужащих за отказ участвовать в боевых действиях.