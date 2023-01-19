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08:49, 19 января 2023Россия

В Петербурге умер шестиклассник с признаками ОРВИ

В Красносельском районе Петербурга умер шестиклассник с признаками ОРВИ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Красносельском районе Санкт-Петербурга умер шестиклассник с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Об этом в четверг, 19 января, со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах пишут «Невские новости».

Сообщение о смерти ребенка в одном из жилых домом на улице поступило в экстренные службы ночью. Тело обнаружила мать. По словам женщины, у 14-летнего сына в последние дни была небольшая температура, насморк, кашель. Ночью она каждые 30-60 минут заходила в комнату проверить его самочувствие.

Зайдя ночью с 18 на 19 января, около 00:30, она обнаружила, что мальчик не дышит. Прибывшие на вызов медики его смерть.

По данным «Невских новостей», погибший состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних и в психоневрологическом диспансере и учился на дому.

Ранее стало известно, что в Москве 16-летний подросток умер от бессонницы. Тело обнаружили в одной из квартир на Южнобутовской улице. Врачи выяснили, что погибший страдал семейной фатальной бессонницей.

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Евгения Куликова
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