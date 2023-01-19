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09:01, 19 января 2023Из жизни

Беременная женщина родила дочь на унитазе

The Sun: беременная женщина почувствовала схватки, пошла в туалет и родила дочь на унитазе

Кадр: @arielctyson

Беременная пользовательница TikTok по имени Ариэль родила ребенка, сидя на унитазе у себя дома. Об этом сообщает The Sun.

Ариэль проснулась посреди ночи и поняла, что у нее начинаются схватки. Она не стала будить мужа, Майкла, чтобы дать себе время сосредоточиться на происходящем. Женщина планировала домашние роды, поэтому пошла в ванную комнату, где они и должны были произойти.

Спустя 50 минут схваток, когда Майкл уже проснулся, Ариэль захотела в туалет. Она села на унитаз и внезапно почувствовала, что рожает. Всего через несколько мгновений женщина подхватила на руки новорожденную дочь.

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По словам супругов, это не первый опыт домашних родов. Дочь стала седьмым ребенком в семье и пятым, рожденным дома. Однако Майкл и Ариэль были удивлены появлению дочери на свет при таких обстоятельствах.

Супруги поделились своим необычным опытом родов в социальной сети. Пользователи были в восторге от истории Ариэль и Майкла и поздравили их с пополнением в семействе. «Вы, ребята, справились потрясающе! К тому же, вы уже эксперты», — восхищается один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании беременная хозяйка паба решила не останавливать работу заведения и родила возле бильярдного стола. По словам женщины, пока она была беременна, посетители паба делали ставки, в какой день она родит.

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Алиса Удовик
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