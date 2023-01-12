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17:41, 12 января 2023Из жизни

Беременная хозяйка паба родила у бильярдного стола во время работы заведения

Daily Mirror: в Великобритании хозяйка паба родила ребенка в бассейне у бильярдного стола

Фото: Stephen Collins / Unsplash

В Великобритании беременная хозяйка паба решила не останавливать работу заведения и родила у бильярдного стола. Об этом сообщает Daily Mirror.

30-летняя Бобби Лорд владеет пабом совместно с 42-летним мужем Энди. Супруги и их четверо детей живут над заведением, поэтому им удобно совмещать работу с уходом за отпрысками. Лорды решили, что четвертый ребенок появится на свет дома, и стали готовиться к родам.

2 января у Бобби начались схватки. В это время Энди продолжал обслуживать гостей в зале и периодически поднимался в квартиру, чтобы проверить супругу. Когда схватки участились, он начал подготовку к родам, для которых требовался надувной бассейн с водой. Поскольку в жилище пары для него не хватало места, мужчина решил установить его в пабе возле бильярдного стола.

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Предварительно Энди предупредил гостей, что его супруга рожает. Люди отнеслись к происходящему с пониманием и даже помогли владельцу заведения подготовить все необходимое. «Я предупредил людей, что я в любой момент могу попросить их уйти из-за родов Бобби», — рассказал Энди. В итоге в полдень на свет появилась девочка, которую родители назвали Робин.

По словам Бобби, пока она была беременна, посетители паба делали ставки, в какой день она родит. Клиенту, угадавшему день, достался денежный приз.

Ранее сообщалось, что беременная жительница США отправилась в Доминиканскую Республику и неожиданно родила сына в полете на высоте 10 тысяч метров. 21-летняя Кендрия Роден была на 32-й неделе беременности и не ожидала, что ее ребенок появится на свет в ближайшее время.

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Алиса Дмитриева
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