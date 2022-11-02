Daily Mail: пассажиры самолета приняли роды у женщины на высоте 10 тысяч метров

Беременная жительница США отправилась в Доминиканскую Республику и неожиданно родила сына в полете на высоте 10 тысяч метров. Об этом сообщает Daily Mail.

21-летняя Кендрия Роден была на 32-й неделе беременности и не ожидала, что ее ребенок появится на свет в ближайшее время. Она отправилась в путешествие вместе с семьей и в самолете сидела рядом с сестрой, 26-летней Кендали. «Кендрия крутилась и вертелась всю дорогу и долго молчала, прежде чем признаться, что с ней что-то не так», — рассказала Кедали.

Через 34 минуты после начала полета выяснилось, что у Кендрии отошли воды и начались схватки. Ее сестра сразу же позвала членов экипажа, которые начали искать имеющих медицинское образование или специальные навыки пассажиров. В итоге на помощь женщине пришли четыре готовых принять роды человека. Ее отвели в конец самолета, где она уже через 20 минут родила сына. Мальчика назвали Скайленом.

Кендрию поздравили все пассажиры и экипаж, а когда самолет приземлился, ее встретили сотрудники аэропорта и помогли организовать транспортировку в больницу. Поскольку ребенок появился на свет раньше срока, он провел четыре дня в отделении интенсивной терапии. По словам его матери, она переживала, какое гражданство получит сын, поскольку он родился не в США. В посольстве Соединенных Штатов уточнили, что у Скайлена будет американское гражданство, как и у его матери.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина не успел довезти беременную жену до больницы из-за дорожных работ и самостоятельно принял роды на обочине. Британец рассказал, что он не первый раз выступил в роли акушера.