Мужчина самостоятельно принял роды у жены на обочине дороги

В Великобритании мужчина не успел довезти беременную жену до больницы из-за дорожных работ и самостоятельно принял роды на обочине. Об этом сообщает Daily Mirror.

Вечером в понедельник, 28 февраля, жена 44-летнего директора похоронного бюро Доминика Листера Натали сказала, что у нее отошли воды. Пара собралась, села в машину и поехала в больницу. Однако спустя некоторое время они наткнулись на дорожные работы и вынуждены были остановиться.

Листер вышел из автомобиля, чтобы объяснить рабочим ситуацию, и в этот момент Натали заявила, что сейчас родит. Тогда мужчина попросил рабочих вызвать скорую помощь и стал принимать роды у жены на заднем сиденье машины. Ребенок появился на свет без осложнений, и вскоре мать и новорожденного доставили в больницу.

Британец рассказал, что он не первый раз выступил в роли акушера. Их с супругой первый ребенок родился дома: оператор службы спасения консультировал Листера по телефону, пока тот помогал жене.

«Персонал больницы в шутку спросил, не хочу ли я работать акушером, но я ответил, что, по-моему, двух родов более чем достаточно», — отметил мужчина. Он добавил, что спокойно реагировал на роды, поскольку из-за работы привык быть сдержанным в трудных ситуациях.

Ранее британка, не заметившая собственную беременность, также рассказала о неожиданных родах. Мальчик весом 3,11 килограмма появился на свет на парковке возле больницы.