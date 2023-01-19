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20:42, 19 января 2023Бывший СССР

В Раду внесли закон о запрете Украинской православной церкви

Кабинет министров Украины внес в Раду закон о запрете Украинской православной церкви

Фото: Roman Baluk / Reuters

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду закон, направленный на запрет Украинской православной церкви (УПЦ) в том случае, если власти страны решат, что она связана с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что инициатором законопроекта стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука, закон направлен на «обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозным признакам, консолидацию украинского общества и защиту национальных интересов».

Внесение изменений в закон, отметил Мельничук, сделает невозможным деятельность в стране религиозных организаций, руководители которых находятся не на ее территории, а в государстве, которое «осуществляет вооруженную агрессию против Украины».

Ранее о планах Киева ликвидировать УПЦ сообщал постпред России при ООН Василий Небензя. Он также отметил, что священники поддерживаемой властями Православной церкви Украины (ПЦУ) позволяют себе политагитацию на богослужениях и не стесняются ненавистнической риторики.

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Алиса Реброва
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