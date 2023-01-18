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09:00, 18 января 2023Мир

Небензя заявил о планах Киева ликвидировать УПЦ

Постпред России Небензя заявил о подготовке Киевом инициатив по ликвидации УПЦ

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил об осведомленности Москвы о подготовке Киевом инициатив по ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Соответсвующее заявление он сделал на заседании Совета безопасности ООН.

По его словам, сами священники так называемой Православной церкви Украины на своих богослужениях, напоминающих политагитацию, не стесняются ненавистнической риторики, говоря об «освобождении святынь из русского плена».

Небензя добавил, что в России помнят о последствиях таких призывов к «очищению».

В ООН уже выразили обеспокоенность свободой вероисповедания на Украине. По словам помощницы генсека всемирной организации Илзе Брандс Керис, новые законопроекты могут подрывать право на свободу религии и вероисповедания. «Мы обеспокоены, что два проекта — 8221 и 8262 — могут подрывать право на свободу религии или вероисповедания», — заявила она.

Ранее стало известно, что по запросу Небензи 17 января состоялось заседание СБ ООН о ситуации с УПЦ на Украине — о происходящих в храмах обысках и уголовных делах в отношении священнослужителей.

Марина Совина
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