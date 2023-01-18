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00:30, 18 января 2023Мир

В ООН обеспокоились свободой вероисповедания на Украине из-за двух новых законов

В ООН обеспокоились свободой вероисповедания на Украине из-за двух новых законопроектов

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

В ООН выразили обеспокоенность свободой вероисповедания на Украине. По словам помощницы генсека всемирной организации Илзе Брандс Керис, новые законопроекты могут подрывать право свободу на исповедание религии. Об этом он заявила на заседании Совета безопасности (СБ) ООН, ее цитирует РИА Новости.

«Мы обеспокоены, что два проекта — 8221 и 8262 — могут подрывать право на свободу религии или вероисповедания», — заявила она.

В частности, она призвала украинские власти проводить обыски на территории объектов Украинской православной церкви (УПЦ) в соответствии с международным правом. Кроме того, она потребовала предоставить справедливые судебные права священнослужителям, которым предъявили обвинения.

Дипломат подчеркнула, что обе стороны должны обеспечивать право на свободу мнений и выражения, мирных собраний и религии без дискриминации.

Ранее стало известно, что по запросу российского постпреда Василия Небензи 17 января состоится заседании СБ ООН о ситуации с УПЦ на Украине — происходящих в храмах обысках и уголовных делах в отношении священнослужителей. В ответ на это УПЦ попросила российские власти не выступать от ее имени на международных площадках.

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Марина Совина
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