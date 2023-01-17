Украинская православная церковь попросила российские власти не выступать от ее имени

Украинская православная церковь (УПЦ) попросила российские власти не выступать от ее имени на международных площадках. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте УПЦ.

Ранее стало известно, что по запросу России 17 января состоится заседании СБ ООН о ситуации с УПЦ на Украине — происходящих в храмах обысках и уголовных делах в отношении священнослужителей.

Как заявили в церкви, УПЦ на данный момент не обращалась ни к одному государству с просьбой о содействии в защите своих прав. «Также мы не уполномочили никого из РПЦ МП выступать от нашего имени в ООН. Обеспокоены тем, что вопросы об Украинской православной церкви поднимают структуры, не имеющие к нам никакого отношения», — говорится в сообщении.

Представители церкви также попросили не использовать «религиозный фактор» в политических целях.

Российская православная церковь (РПЦ), в свою очередь, пообещала предоставить убежище священникам УПЦ, которые стали фигурантами уголовных дел на Украине и подверглись аресту, если украинские власти выставят их на обмен.

