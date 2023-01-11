Священникам УПЦ пообещали убежище в России

РПЦ пообещала убежище арестованным клирикам УПЦ, если Украина выставит их на обмен

Священнослужители канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые стали фигурантами уголовных дел на Украине и подверглись аресту, смогут получить убежище в России, если украинские власти выставят их на обмен. Об этом заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, пишет ТАСС.

С начала осени Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила более 50 уголовных дел против клириков УПЦ по делам о государственной измене и связях с «государством-агрессором». Глава спецслужбы Василий Малюк в конце декабря открыто пообещал «вычистить вражескую среду кротов» в лице священнослужителей.

«Украинская власть попросту захватывает заложников из числа клириков и делает с ними все что хочет: может отправить в места лишения свободы и предварительного заключения, может включить в обменный фонд, может делать все что угодно», — сказал Кипшидзе. Представитель РПЦ подчеркнул, что преследуемые незаконно страдают за свои убеждения из-за желания просто «служить своей церкви по своим правилам».

Накануне, 10 января, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев намерен закончить эру «двоецерковности» и оставить в стране одну православная церковь, обряды которой будут проводиться лишь на украинском языке.