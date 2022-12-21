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17:38, 21 декабря 2022Бывший СССР

На Украине открыли 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ

СБУ открыла против священников УПЦ 50 уголовных дел, по пяти из которых есть приговоры

Фото: Shutterstock

Врио председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил об открытии в отношении священников Украинской православной церкви (УПЦ) свыше 50 уголовных дел, по пяти из которых суды вынесли приговоры. Его слова цитирует ТАСС.

«Мы должны вычистить всю эту вражескую среду "кротов" в рясах. (…) Кстати, у нас сейчас более 50 уголовных дел по состоянию на сегодняшний день, 19 обвинений, 5 приговоров в суде», — сказал он.

Ранее стало известно об участившихся с ноября обысках СБУ в зданиях канонической УПЦ. Служба заявляла, что обнаружила в церквях, монастырях и у священнослужителей по всей Украине пророссийскую литературу.

Затем в УПЦ отметили, что внесенные в Верховную Раду законопроекты в сфере религии и свободы совести нарушают права прихожан, а также направлены на фактическую ликвидацию церкви. По мнению УПЦ, данные документы упрощают рейдерский захват монастырей и церквей, как это произошло с Киево-Печерской лаврой, и дают законодательную возможность запретить УПЦ.

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Кристина Есикова
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