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13:25, 14 декабря 2022Бывший СССР

УПЦ увидела в Раде намерение ликвидировать православную церковь

Юридический отдел УПЦ заявил, что законопроект в Раде нацелен на ликвидацию церкви

Фото: Валнтин Огиренко/ Reuters

В юридическом отделе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что внесенные ранее в Верховную раду законопроекты в сфере религии и свободы совести нарушают права прихожан, а также направлены на фактическую ликвидацию церкви. Об этом сообщается в Telegram-канале УПЦ.

Там также отметили, что хотя и в законопроектах и не называют УПЦ напрямую, из пояснительных записок и публичной позиции авторов инициативы можно сделать вывод, что применение пока еще не принятых законодательных актов нацелено именно на УПЦ.

Эти законопроекты, по мнению УПЦ, упрощают рейдерский захват монастырей и церквей, в том числе Киево-Печерской лавры, а также дают законодательную возможность запретить УПЦ.

9 декабря депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что на Украине предложили запретить УПЦ. «Московский патриархат на Украине наконец запретят!», — высказался тогда он.

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Василий Мека
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