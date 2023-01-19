Двоих информаторов ВСУ задержали за передачу данных о российских военных

Под Херсоном полиция задержала информаторов ВСУ, передававших данные о российских военных

В Херсонской области полицейские задержали двоих информаторов, передававших данные о российских военных представителям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

11 января в Геническе был задержан 32-летний местный житель, в смартфоне которого обнаружили переписку с украинским военнослужащим. Информатор передавал ему данные о дислокации техники, личного состава и блокпостов. В отношении мужчины возбудили дело о шпионаже.

Спустя два дня полицейские установили личность другого предполагаемого шпиона — им оказался 38-летний житель села Коханы. Мужчина решил написать явку с повинной, осознав, что из-за его сообщений могли погибнуть российские бойцы. Он признался, что с марта 2022 года около десяти раз переслал знакомому, имеющему отношение к ВСУ, данные о перемещении и расположении военнослужащих Вооруженных сил России, а также сведения о военных объектах.

Ранее сообщалось, что ФСБ возбудила дело против шпиона из США, собиравшего информацию по биологической тематике.