ФСБ возбудила дело против гражданина США за шпионаж

ФСБ возбудила дело против шпиона из США, собиравшего информацию по биологической тематике

ФСБ возбудила дело в отношении гражданина США, собиравшего информацию по биологической тематике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Дело возбуждено по статье 276 («Шпионаж») Уголовного кодекса РФ.

По данным спецслужбы, фигурант искал биологическую информацию, которую можно было бы использовать против безопасности России.

Ранее стало известно, что в Северной Осетии ФСБ задержала гражданина одной из стран СНГ за шпионаж в пользу Украины. Он передавал украинской стороне данные о местоположении военной техники Российской армии.