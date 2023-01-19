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10:02, 19 января 2023Силовые структуры

ФСБ возбудила дело против гражданина США за шпионаж

ФСБ возбудила дело против шпиона из США, собиравшего информацию по биологической тематике

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ возбудила дело в отношении гражданина США, собиравшего информацию по биологической тематике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Дело возбуждено по статье 276 («Шпионаж») Уголовного кодекса РФ.

По данным спецслужбы, фигурант искал биологическую информацию, которую можно было бы использовать против безопасности России.

Ранее стало известно, что в Северной Осетии ФСБ задержала гражданина одной из стран СНГ за шпионаж в пользу Украины. Он передавал украинской стороне данные о местоположении военной техники Российской армии.

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Екатерина Власова
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