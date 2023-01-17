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11:54, 17 января 2023Силовые структуры

В Северной Осетии ФСБ задержала 28-летнего мужчину за шпионаж в пользу Украины

ФСБ задержала в Северной Осетии 28-летнего иностранца за шпионаж в пользу Украины

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Северной Осетии задержали гражданина одной из стран СНГ за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным ведомства, иностранца поймали на границе России и Грузии. В его телефоне нашли переписку, подтверждающую, что он передавал украинской стороне данные о местоположении военной техники российской армии.

По факту произошедшего сотрудники спецслужбы возбудили дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали жителя Твери, который собирался вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и воевать против российских военных.

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Екатерина Власова
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