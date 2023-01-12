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13:14, 12 января 2023Силовые структуры

Сотрудники ФСБ задержали собиравшегося вступить в ВСУ россиянина

Сотрудники ФСБ задержали собиравшегося уехать на Украину и вступить в ВСУ жителя Твери

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ задержали жителя Твери, который собирался вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и воевать против российских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Тверской области.

По данным спецслужбы, 40-летний россиянин по указанию украинского куратора приобрел обмундирование, медицинские средства и экипировку, а также изучил маршрут выезда на территорию Украины.

Мужчину задержали на железнодорожной станции Твери при попытке уехать в сторону границы. В отношении него возбудили дело о подготовке к госизмене и поместили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Красноярске начался суд над россиянином, собиравшимся вступить в ряды ВСУ.

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Елизавета Новикова
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