Сотрудники ФСБ задержали собиравшегося вступить в ВСУ россиянина

Сотрудники ФСБ задержали собиравшегося уехать на Украину и вступить в ВСУ жителя Твери

Сотрудники ФСБ задержали жителя Твери, который собирался вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и воевать против российских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Тверской области.

По данным спецслужбы, 40-летний россиянин по указанию украинского куратора приобрел обмундирование, медицинские средства и экипировку, а также изучил маршрут выезда на территорию Украины.

Мужчину задержали на железнодорожной станции Твери при попытке уехать в сторону границы. В отношении него возбудили дело о подготовке к госизмене и поместили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Красноярске начался суд над россиянином, собиравшимся вступить в ряды ВСУ.