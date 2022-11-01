Россиянина осудят за намерение воевать на стороне Украины

В Красноярске начался суд над россиянином, собиравшимся вступить в ряды ВСУ

Красноярский краевой суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, который намеревался воевать на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина обвиняется в приготовлении к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России.

По версии следствия обвиняемый является приверженцем нацистской идеологии. С началом спецоперации он решил выехать на территорию сопредельного государства и вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Его задержали на границе с Белоруссией, компетентные органы которой передали россиянина сотрудникам управления ФСБ по Брянской области.

Первые слушания проходили в помещении Брянского областного суда.

В материалах содержатся сведения, составляющие государственную тайну, в связи с чем частично дело будет рассмотрено в закрытом режиме. Следующее судебное заседание назначено на 24 ноября, оно состоится уже в здании Красноярского краевого суда.

Подсудимому Сергею Улукшонову 30 лет, уточняет «Коммерсантъ». Он оформил явку с повинной. Фигурант дела является безработным. В июне 2021 года он выехал в Мексику, оттуда перебрался в США и попросил там политического убежища, но получил отказ. После чего россиянина депортировали на родину.

После задержания в Белоруссии силовики нашли в телефоне Улукшонова запись разговора с представителем Службы безопасности Украины, которая подтверждает его вину.