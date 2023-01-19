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18:20, 19 января 2023Силовые структуры

В Москве двоих украинцев взяли под стражу по обвинению в изготовлении взрывчатки

В Москве суд взял под стражу двоих уроженцев Украины, обвиненных в изготовлении взрывчатки

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Лефортовский суд Москвы взял под стражу двоих уроженцев Украины Федора Трифонова и Олега Завгороднего по обвинению в изготовлении взрывчатки. Об этом в четверг, 19 января, сообщает ТАСС.

Решение о мере пресечения фигуранты не обжаловали. Мужчин будут судить по части 3 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Детали дела не сообщаются.

По данным ТАСС, Завгородний родился в Зеленовке, с 2011 по 2021 год проходил воинскую службу в Никополе в 301-м зенитно-ракетном полку, который принимает участие в военных действиях против России.

Ранее сообщалось, что под Херсоном полиция задержала информаторов ВСУ, передававших данные о российских военных.

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Илона Палей
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