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16:52, 19 января 2023Наука и техника

Обновление Windows 11 сломало фирменные приложения

BleepingComputer: ошибка Windows 11 заблокировала встроенные приложения ОС

Фото: Shutterstock

Компания Microsoft признала новую ошибку Windows 11, связанную с восстановлением системы. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

В компании отметили, что после восстановления системы некоторые встроенные программы могут перестать работать. Речь идет об операционной версии 22H2. Как стало известно, в случае восстановления Windows до определенной точки часть фирменных приложений — Блокнот, Paint, Cortana, Microsoft Office и другие — может быть заблокирована.

«Любые приложения Windows, использующие формат пакета приложений Windows MSIX, могут столкнуться с этой проблемой», — отметили в корпорации. В ходе запуска подобных программ пользователь может увидеть ошибку «Это приложение не может быть открыто» или обнаружить факт поломки программы во время ее работы.

По словам журналистов, в компании не уточнили, когда будет выпущено исправляющее ошибку обновление. Специалисты издания добавили, что пользователи могут попытаться запустить проблемное приложение снова или переустановить его из «Магазина Windows» или другого источника.

В конце декабря 2022 года Microsoft признала критический сбой Windows 10, вызванный обновлением системы. Проблема появилась с обновлением KB5021233 — судя по всему, она связана с несовместимостью системного документа hidparse.sys с прочими файлами из каталога system32/drivers.

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Андрей Ставицкий
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