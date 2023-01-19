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14:17, 19 января 2023Силовые структуры

Вице-мэра Миасса обвинили в получении взятки от коммерческой компании

СКР обвинил замглавы Миасса в получении взятки в 50 тысяч рублей за заключение контракта

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Челябинской области следователи предъявили обвинение в коррупции заместителю главы города Миасса. Об этом в четверг, 19 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант согласился за вознаграждение помочь коммерческой компании в заключении муниципального контракта на подготовку документации для сноса ветхо-аварийного здания. За это он получил 50 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области. По факту произошедшего возбудили дело по части 3 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте фигуранта.

Ранее стало известно, что замминистра сельского хозяйства Саратовской области осудили на два года за коррупцию.

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Екатерина Власова
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