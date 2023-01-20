В Германии подсчитали число смертей от коронавируса за три года

Bloomberg: в Германии за три года пандемии от коронавируса умерли 180 тысяч человек

В Германии за три года пандемии от коронавируса умерли 180 тысяч человек. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Института ifo.

С 2020-го по 2022 год почти две трети всех избыточных смертей приходилось на людей старше 80 лет, в то время как на людей моложе 60 лет пришлось около 13 тысяч смертей. Самым смертоносным годом оказался 2022 год, когда избыточная смертность приблизилась к 74 тысячам по сравнению с 68 тысячами человек годом ранее.

Ранее стало известно, что с начала сентября в Германии прошло более 4400 демонстраций против политики властей в области коронавируса, ситуации на Украине и климатического и энергетического кризисов. Отмечается, что с середины сентября каждую неделю на улицы выходят более 100 тысяч человек. Издание подчеркивает, что данные основывались на информации, полученной из 14 федеральных земель за период с 29 августа по 23 октября. Только Бавария и Гамбург не смогли предоставить данные о демонстрациях,