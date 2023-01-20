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14:50, 20 января 2023Мир

Захарова назвала причину отправить демократию США «на помойку истории»

Захарова: если американские СМИ правда связаны с Соросом, их демократия «идет на помойку»
СюжетВзрывы в США:

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что вся демократия США может быть «выброшена на помойку истории», если информация о связях местных СМИ с американским миллиардером Джорджем Соросом окажется правдой. Об этом пишет РИА Новости.

«Для США подобное заявление — ядерный взрыв. Если будет доказано, что ведущие американские СМИ получали деньги за корректировку подачи информации, то вся демократия в Штатах заворачивается в их конституцию и выбрасывается на помойку истории», — уверена Захарова. Она также напомнила, что Вашингтон называет свободу и беспристрастность СМИ основой демократии.

Причиной заявления Захаровой стало расследование Fox News, согласно которому Сорос мог заниматься подкупом представителей крупных СМИ. В материале говорится, что он в течение многих лет платил 54 влиятельным деятелям СМИ, в том числе журналистам CNN, NBC, CBS, Bloomberg, NPR и Washington Post.

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Виктория Кондратьева
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