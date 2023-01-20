Известного миллиардера заподозрили в подкупе влиятельных американских СМИ

Fox News: Джордж Сорос потратил не менее 131 миллиона долларов на американских журналистов

Известного американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса заподозрили в подкупе представителей крупных СМИ. Как сообщает Fox News со ссылкой на исследование MRC Business, целью подкупа было то, чтобы журналисты освещали мировые события так, как хотел миллиардер.

В материале говорится, что Сорос в течение многих лет платил 54 влиятельным деятелям СМИ, в том числе журналистам CNN, NBC, CBS, Bloomberg, NPR и Washington Post. Отмечается, что финансист потратил не менее 131 миллиона долларов на то, чтобы 253 СМИ освещали мировые события так, как он хочет.

По информации Fox News, денежные средства получал широкий круг лиц сотрудников медиакомпании — от репортеров и телеведущий до редакторов и руководства СМИ. Сообщается, что Сорос проводил оплату через группы, которые он финансировал. Миллиардер выступал за поддержку абортов, контроль над рождаемостью, марксистскую экономику, экологический экстремизм, а также за отказ от финансировании полиции из федерального бюджета.

«Связь Сороса со СМИ позволяет ему оказывать значительное влияние на события, которые транслируют СМИ, на то, как они освещают эти истории и на то, какие истории они не освещают», — говорится в публикации.

Раннее Сорос, являющийся давним сторонником Демократический партии, пожертвовал 128 миллионов долларов в промежуточные выборы в конгресс США и занял первое место среди политических доноров этого избирательного цикла.