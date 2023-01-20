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10:00, 20 января 2023Россия

Склад с алкоголем загорелся в российском регионе

В Приморье на складе с алкогольной продукцией произошел пожар
СюжетПожары в Красноярске

В Приморье загорелся склад c алкогольной продукцией. Об этом в пятницу, 20 января, сообщила пресс-служба управления МЧП по российскому региону в Telegram-канале.

Инцидент произошел в городе Артем на улице Уткинская. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров.

В тушении задействовано 9 единиц пожарной техники и 34 человека личного состава. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Дополнение: пожар локализован, сообщили в МЧС.

12 января пожар Красноярске на одном из складов произошел мощный пожар. МЧС публиковало кадры с места происшествия.

Евгения Куликова
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