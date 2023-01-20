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20:01, 20 января 2023Наука и техника

Появление сельского хозяйства в Европе связали с всплеском насилия

PNAS: появление сельского хозяйства в Европе эпохи неолита вызвало всплеск войн и насилия

Изображение: Proceedings of the National Academy of Sciences

Археологи обнаружили свидетельства того, что в неолитическом обществе Северо-Западной Европы были широко распространены войны и насилие, что связано с появлением сельского хозяйства. Результаты исследования опубликованы учеными из Швеции, Великобритании и Германии в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты проанализировали скелетные останки людей, обнаруженные на 180 неолитических стоянках возрастом 4-8 тысяч лет. Эти стоянки находились на территории таких стран, как Дания, Франция, Германия, Великобритания, Испания и Швеция. Это позволило составить карту, показывающую географическое распределение мест насилия в Северо-Западной Европе, где находится наибольшее количество памятников эпохи неолита.

Оказалось, что черепа каждого десятого индивидуума имеют следы травм, нанесенных преимущественно тупым предметом или каменными топорами. Кроме того, ученые обнаружили несколько примеров проникающих ранений, нанесенных, вероятно, стрелами. Открытие противоречит широко принятому мнению, что для этой эпохи, в которую происходило внедрение земледелия, характерно мирное сосуществование различных групп.

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В некоторых регионах с 6000 года до нашей эры по 2000 год нашей эры наблюдается всплеск конфликтов и насилия, которое могло привести к исчезновению целых общин. На это указывает то, что некоторые травмы были обнаружены на костях из мест массовых захоронений.

Результаты указывают, что выращивание сельскохозяйственных культур и выпас скота, которые заменили более традиционную охоту и собирательство, заложили основу для более формализованных войн. Причиной могло стать появление неравенства и групп людей, для которых насилие стало альтернативной стратегией для достижения успеха.

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Александр Еникеев
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