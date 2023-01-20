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11:52, 20 января 2023Силовые структуры

Возбуждено дело после похищения продюсера российского фильма «Елки-5»

В Петербурге расследуют похищение продюсера «Елки-5», которого заставили копать могилу
Иван Архипов

Иван Архипов. Кадр: ИГРА с Лизой Медведевой / YouTube

В Санкт-Петербурге правоохранители возбудили уголовное дело после похищения продюсера фильма «Елки-5» Ивана Архипова. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Расследование ведется по статье 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия»).

В ноябре Архипов обратился в полицию с заявлением о нападении. Он рассказал, что поехал в город Сестрорецк искать дом для съемок на своей машине Gelandewagen. В его автомобиль подсели двое неизвестных мужчин в масках и с пистолетом, которые заставили Архипова доехать до леса, а там копать себе могилу. Продюсеру удалось сбежать от них.

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Любовь Ширижик
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