Возбуждено дело после похищения продюсера российского фильма «Елки-5»

В Петербурге расследуют похищение продюсера «Елки-5», которого заставили копать могилу

В Санкт-Петербурге правоохранители возбудили уголовное дело после похищения продюсера фильма «Елки-5» Ивана Архипова. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Расследование ведется по статье 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия»).

В ноябре Архипов обратился в полицию с заявлением о нападении. Он рассказал, что поехал в город Сестрорецк искать дом для съемок на своей машине Gelandewagen. В его автомобиль подсели двое неизвестных мужчин в масках и с пистолетом, которые заставили Архипова доехать до леса, а там копать себе могилу. Продюсеру удалось сбежать от них.