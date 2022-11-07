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10:19, 7 ноября 2022Культура

Режиссер «Елок 5» обратился в полицию с заявлением о нападении в лесу

Режиссер «Елок 5» Архипов рассказал, что на него напали и заставили копать себе могилу

Кадр: Фильм «Ёлки 5»

Российский кинорежиссер, работавший над созданием «Елок 5» и «Музыки крыш», Иван Архипов обратился в полицию с заявлением о нападении. Об этом сообщает в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Кинодеятель поведал, что поехал в город Сестрорецк искать дом для съемок на своей машине «Гелендваген». В его автомобиль подсело двое неизвестных мужчин в масках, которые заставили его доехать до леса и копать себе могилу.

Архипову удалось сбежать от нападавших. Он обратился к охраннику ближайшего водоканала с просьбой позвонить в правоохранительные органы.

В то время как мужчина находился в лесу, в его социальных сетях появилась информация о том, что режиссер трагически погиб, и объявление о сборе денег на нужды супруги Архипова. Жена кинодеятеля отказалась комментировать ситуацию, полиция проводит проверку.

Ранее стало известно, что тещу российского актера и певца Алексея Воробьева избили и ограбили в Подмосковье.

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Анастасия Астахова
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