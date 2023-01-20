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11:02, 20 января 2023Бывший СССР

Азербайджан сообщил о готовности к встрече с главами МИД России и Армении

Глава МИД Азербайджана Байрамов заявил о готовности к встрече с коллегами из РФ и Армении

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку готов к трехсторонней встрече с министрами иностранных дел России Сергеем Лавровым и Армении Араратом Мирзояном. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы готовы к скорейшему проведению отложенной трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России», — отметил он. По словам министра, теперь все зависит от противоположной стороны.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда выступал инициатором продвижения мирной повестки. Как утверждает глава МИД страны, Баку представил Еревану свои базовые принципы нормализации отношений. Также он отметил недопустимость перевозки по Лачинской дороге мин и боеприпасов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о важности прекращения незаконной эксплуатации природных ресурсов страны на территориях, где временно находятся российские миротворческие силы. По его словам, Лачинская дорога открыта для проезда гражданских лиц.

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Кристина Есикова
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