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14:29, 18 января 2023Бывший СССР

Баку обвинил Ереван в манипуляции Лачинской дорогой

Президент Азербайджана Алиев обвинил Ереван в манипуляции Лачинской дорогой

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в манипуляции Лачинской дорогой. Об этом он заявил во время встречи с литовским коллегой Гитанасом Науседой на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), проходящем в Давосе, передает пресс-служба азербайджанского лидера.

«Армения занимается манипулированием событий на Лачинской дороге с целью ввести в заблуждение международное сообщество и на основе ложной информации утверждает, что дорога якобы закрыта», — отметил Алиев. Политик подчеркнул, что дорога открыта для проезда гражданских лиц и аналогичных грузов.

Президент Азербайджана обратил внимание на важность прекращения незаконной эксплуатации природных ресурсов страны на территориях, где временно находятся миротворческие силы России. Также оттуда необходимо вывести криминальные элементы, добавил он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва предложила помощь миротворцев в организации прохода по указанной территории. Как он утверждает, Баку предоставил информацию о перевозке Арменией мин. Миротворческий контингент имеет все возможности проверять каждое транспортное средство на предмет отсутствия в нем запрещенных товаров, уточнил Лавров.

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Кристина Есикова
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