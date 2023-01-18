Лавров заявил о предложенной помощи в организации прохода по Лачинскому коридору

Лавров: Россия предложила помощь в организации прохода по Лачинскому коридору

Россия предложила помощь миротворческого контингента в организации прохода по Лачинскому коридору. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Лачинский коридор по договоренности, которая была достигнута лидерами трёх стран 9 ноября 2020 года, должен быть свободен для прохода в оба направления грузов, граждан и транспортных средств», — указал министр.

По его словам, Азербайджан предоставил данные о доставке армянскими силами мин для дальнейшего минирования территорий рядом с азербайджанскими позициями. «Сейчас наши военные их изучают (...) Там много взаимных обвинений», — отметил дипломат.

Лавров рассказал, что Россия предложила выход из ситуации. «Миротворческий контингент, который направила Россия, обладает полномочиями по трехстороннему соглашению контролировать это движение, и контингент имеет все возможности проверять каждое транспортное средство на предмет отсутствия в нем запрещенных, негуманитарных, негражданских товаров», — пояснил глава МИД.