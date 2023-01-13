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11:14, 13 января 2023Бывший СССР

Армения призвала страны G20 надавить на Азербайджан

МИД Армении призвал страны G20 надавить на Баку для разблокировки Лачинского коридора

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал страны G20 надавить на Баку для разблокировки Лачинского коридора. Об этом он заявил во время виртуального саммита «Голос Юга», его цитирует ТАСС.

«В настоящее время нашим международным партнерам, в том числе членам G20, необходимо оказать четкое давление на Азербайджан, чтобы он прекратил бесчеловечную блокаду народа Нагорного Карабаха и вернулся за стол переговоров», — сказано в его заявлении. Мирзоян отметил, что Ереван считает необходимым направление международной миссии по установлению фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор, чтобы была оценка гуманитарной ситуации в регионе.

Как утверждает министр, непрекращающиеся провокации и агрессивные действия азербайджанской стороны свидетельствуют об отсутствии надлежащих механизмов ответственности. Мирзоян подчеркнул, что это побуждает Баку подвергать сомнению решимость и готовность международного сообщества действовать.

Ранее глава армянского МИД назвал ложными экологические обоснования блокировки коридора, которые звучат со стороны Азербайджана. Кроме того, он обвинил Баку в ухудшающейся гуманитарной ситуации в Карабахе. О перекрытии Лачинского коридора стало известно 12 декабря прошлого года. Азербайджанские экоактивисты требовали прекратить эксплуатацию природных ресурсов Нагорного Карабаха.

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Кристина Есикова
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