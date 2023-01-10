Армения обвинила Азербайджан в ухудшении ситуации в Карабахе

Глава МИД Армении обвинил Баку в ухудшении ситуации из-за блокировки Лачинского коридора

Глава армянского МИД Арарат Мирзоян во время телефонного разговора с заместителем госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид обвинил Азербайджан в ухудшении ситуации в Карабахе из-за блокировки дороги, связывающей регион с Арменией.

«Мирзоян представил собеседнику ухудшающуюся день ото дня гуманитарную ситуацию, сложившуюся в результате блокирования с 12 декабря 2022 года Лачинского коридора, единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром», — сказано в сообщении на сайте армянского дипведомства.

Министр подчеркнул, что своими действиями Баку грубо нарушает трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. При этом он назвал ложными экологические обоснования и обвинения азербайджанской стороны.

«Азербайджан обязан без каких-либо предварительных условий восстановить режим Лачинского коридора, закрепленный трехсторонним заявлением от 9 ноября», — отмечается в сообщении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал возможность военного конфликта с Арменией, заявив, что Баку не будет вступать в новую войну с Ереваном.

10 января власти Армении заявили о готовности урегулировать конфликт в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Премьер-министр страны Никол Пашинян уточнил, что Ереван готов подписать документ, основанный на российских предложениях.