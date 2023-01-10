Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:44, 10 января 2023Бывший СССР

Армения обвинила Азербайджан в ухудшении ситуации в Карабахе

Глава МИД Армении обвинил Баку в ухудшении ситуации из-за блокировки Лачинского коридора

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Глава армянского МИД Арарат Мирзоян во время телефонного разговора с заместителем госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид обвинил Азербайджан в ухудшении ситуации в Карабахе из-за блокировки дороги, связывающей регион с Арменией.

«Мирзоян представил собеседнику ухудшающуюся день ото дня гуманитарную ситуацию, сложившуюся в результате блокирования с 12 декабря 2022 года Лачинского коридора, единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром», — сказано в сообщении на сайте армянского дипведомства.

Министр подчеркнул, что своими действиями Баку грубо нарушает трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. При этом он назвал ложными экологические обоснования и обвинения азербайджанской стороны.

«Азербайджан обязан без каких-либо предварительных условий восстановить режим Лачинского коридора, закрепленный трехсторонним заявлением от 9 ноября», — отмечается в сообщении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал возможность военного конфликта с Арменией, заявив, что Баку не будет вступать в новую войну с Ереваном.

10 января власти Армении заявили о готовности урегулировать конфликт в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Премьер-министр страны Никол Пашинян уточнил, что Ереван готов подписать документ, основанный на российских предложениях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Военкор сообщил о положении бойцов «Вагнера» в Соледаре
На «Госуслугах» запустили новую функцию
59-летнего россиянина осудили на 15 лет за развращение трех маленьких девочек
Блогерша показала наращенные за десятки тысяч рублей волосы и возмутила зрителей
Армения обвинила Азербайджан в ухудшении ситуации в Карабахе
В США впервые за 84 года признали россиянина боксером года
На Урале осудили на 24 года педофила за изнасилование девочек
Дан прогноз цен на новые квартиры в Москве
Польша объявила о полной независимости от российского угля
Россиянам подсказали способ вернуться в форму после праздников с помощью музыки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.