Президент Азербайджана прокомментировал возможность войны с Арменией

Президент Азербайджана Алиев заявил, что Баку не будет начинать третью войну с Арменией

Баку не будет вступать в новую войну с Ереваном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал возможность военного конфликта с Арменией, его слова приводит «Интерфакс».

«У нас нет планов начинать третью войну [с Арменией]. Обвиняющие нас в этом либо просто стали жертвами армянской пропаганды или вновь хотят вести против нас фейковую и клеветническую кампанию», — заявил он.

Кроме того, он выразил надежду, что в 2023 году не будет боестолкновений с Арменией. По его словам, после окончания второй Карабахской войны азербайджанская сторона посылала сигналы Еревану о том, что акт капитуляции и противостояние сторон должны закончиться смирением Армении со сложившейся ситуацией.

«Считаю, что, столкнувшись с тремя такими военными и политическими неудачами Армения поймет, что мирный договор неизбежен, и насколько быстро они это осознают, насколько быстро найдут в себе силы и волю согласиться с этим, настолько же хорошо будет для региона», — подчеркнул политик.

Ранее власти Армении заявили о готовности урегулировать конфликт в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Премьер-министр страны Никол Пашинян уточнил, что Ереван готов подписать документ, основанный на российских предложениях.

