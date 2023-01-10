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13:26, 10 января 2023Бывший СССР

В Армении заявили о готовности урегулировать конфликт в Карабахе

Пашинян заявил, что Армения готова подписать документ по урегулированию в Карабахе

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов подписать документ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе в рамках предложений России. Об этом он рассказал на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Мы готовы подписать документ основанный на российских предложениях и сегодня я еще раз это подтверждаю. Важно решить вопрос сейчас, чем его откладывать на потом. Отложенное решение, означает продолжение противостояния», — сказал Пашинян.

Главы министерств иностранных дел Армении, Азербайджана и России должны были встретиться в Москве 23 декабря 2022 года, однако армянская сторона отказалась от участия в переговорах. Ереван попросил перенести встречу из-за ситуации в Лачинском коридоре, заблокированного азербайджанскими экоактивистами, а также связанного с этим гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.

В октябре было обнародовано совместное заявление президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева по ситуации в Нагорном Карабахе. Лидеры подчеркнули важность активной подготовки к подписанию мирного договора между Ереваном и Баку.

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Алевтина Запольская
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