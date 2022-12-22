В Армении объяснили отказ от участия в трехсторонней встрече по мирному договору

В МИД Армении заявили, что попросили перенести трехстороннюю встречу по мирному договору

В МИД Армении объяснили отказ от участия в запланированной на 23 декабря трехсторонней встрече по мирному договору с Азербайджаном. Как сообщают в ведомстве, Ереван лишь попросил ее перенести. Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Ваан Унанян, передает ТАСС.

«Армянская сторона подтвердила готовность принять участие в запланированной в Москве встрече примерно две недели назад, до незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора», — заявил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что приоритетом работы министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна сейчас будет именно проблема Лачинского коридора и гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе. В связи с этим армянская сторона попросила перенести запланированную встречу в Москве.

«В то же время сообщаем, что в знак конструктивной позиции армянской стороны в процессе нормализации отношений с Азербайджаном вне зависимости от обстоятельств встречи новые предложения армянской стороны относительно документа о нормализации отношений были переданы Азербайджану», — добавил Унанян.

Ранее МИД России сообщил, что главы Министерств иностранных дел России, Армении и Азербайджана должны были встретиться 23 декабря, но армянская сторона отказалась от участия.