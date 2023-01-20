Впервые создан живой препарат против лекарственно устойчивых инфекций

Nature Biotechnology: создан бактериальный препарат против вызывающих пневмонию микробов

Испанские ученые впервые создали живой биотерапевтический препарат для лечения легочных инфекций, вызванных устойчивой ко многим антибиотикам бактерией Pseudomonas aeruginosa. Статья исследователей из Центра геномной регуляции (CRG), Института биомедицинских исследований Августа Пи и Суньера (IDIBAPS) и других научных учреждений опубликована в журнале Nature Biotechnology.

Препарат содержит трансгенный штамм другой патогенной бактерии, поражающей дыхательные пути, — Mycoplasma pneumoniae, однако в данном случае микроорганизм не способен вызвать инфекцию. Модифицированная бактерия используется в сочетании с низкими дозами антибиотиков, которые сами по себе не являются эффективными в борьбе с P.aeruginosa.

Скопление бактерий P.aeruginosa образует биопленки, непроницаемые для антибиотиков. Кроме того, микробы могут размножаться на поверхности эндотрахеальных трубок, применяемых для искусственной вентиляции легких, что вызывает вентилятор-ассоциированную пневмонию (VAP). Это тяжелое осложнение поражает 9-27 процентов пациентов, нуждающихся в интубации, и более 50 процентов пациентов, которым проводят интубацию из-за тяжелой формы COVID-19. VAP продлевает пребывание в отделении интенсивной терапии на срок до 13 дней и вызывает смертельный исход у 9-13 процентов пациентов.

Используемая в препарате M.pneumoniae была наделена способностью производить различные вещества, включая пиоцины — токсины, которые естественным образом выделяются бактериями для уничтожения или подавления роста Pseudomonas. В ходе эксперимента с использованием мышиной модели исследователи собрали образцы биопленок с эндотрахеальных трубок, чтобы проверить на них действие на них M.pneumoniae. Препарат разрушал биопленку, а антибиотики вызывали гибель патогенных микроорганизмов.