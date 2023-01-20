Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:13, 20 января 2023Россия

Кадыров заявил о подготовке первой группы богословов в университете спецназа

Кадыров сообщил о подготовке первой группы богословов Чечни в университете спецназа

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев во главе первой группы богословов из Духовного управления мусульман республики прошел подготовку в Российском университете спецназа. Об этом сообщили глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Наши лучшие инструкторы обучили их безопасному обращению с оружием, базовым навыкам тактико-огневой подготовки и оказания доврачебной медицинской помощи», — сообщил Кадыров и отметил, что занятия проходили в течение семи дней.

Глава Чечни также передал слова муфтия о том, что богословы готовы при первой необходимости отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. «Всего в Российском университете спецназа планируют пройти подготовку более 300 кадиев и имамов мечетей Чеченской Республики», — добавил Кадыров.

Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойд заявил, что несмотря на то, что счет фронтовых священников идет уже на десятки, этого недостаточно. Он уточнил, что российских военных священников отправляют в командировки в зону специальной военной операции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области сообщили об активизации боевых действий
Вице-мэра Миасса арестовали за получение взятки от компании
Киев стал лидером «дерусификации»
Трилогия GTA появилась в Steam
«Росэнергоатом» сообщил об устранении критических повреждений ЗАЭС
В Германии подсчитали число смертей от коронавируса за три года
Кадыров заявил о подготовке первой группы богословов в университете спецназа
Грузия захотела ужесточить условия пребывания россиян в стране
У границ России пройдут военные учения с британскими вертолетами
Жилой дом загорелся в российском селе из-за минометного обстрела ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.