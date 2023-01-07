В РПЦ заявили о недостатке военных священников в России

В РПЦ заявили о недостатке военных священников в зоне СВО на Украине

Несмотря на то, что счет фронтовых священников идет уже на десятки, этого недостаточно, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что российских военных священников отправляют в командировки в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. По словам Легойды, речь идет о десятках капелланов, однако этого недостаточно.

«И синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами работает над увеличением числа военных священников и окончательному урегулированию их статуса, социальных гарантий и так далее», — подчеркнул он.

В октябре сообщалось, что в зоне СВО погибли три священнослужителя, которые оказывали пастырскую поддержку российским военнослужащим. В декабре патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что одномоментно от 15 до 25 штатных военных священников Русской православной церкви (РПЦ) находятся в командировках в зоне СВО. При этом всего на спецоперации побывали около 90 штатных военных священников.

