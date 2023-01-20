Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:31, 20 января 2023Ценности

50-летняя женщина с ботоксом показала фото трехлетней давности и удивила фанатов

Сделавшая инъекции ботокса 50-летняя блогерша Изабель показала фото трехлетней давности

Фото: @christyisable71

Женщина среднего возраста показала свою старую фотографию и удивила подписчиков положительными изменениями, которые произошли с ее внешностью за последние несколько лет. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, на который подписаны 135 тысяч человек.

На размещенных кадрах 50-летняя блогерша Кристи Изабель демонстрирует лицо крупным планом и признается, что сделала инъекции ботокса в лоб, а также ввела филлеры в области носогубных складок. «Было немного больно, но это того стоило. Скорее всего, я сделаю повторную процедуру через пять-шесть месяцев. Мне нравится, как выглядит моя кожа», — поделилась эмоциями женщина.

В том же видео Изабель представила фанатам свой портрет трехлетней давности. На снимке видно, что она выглядит старше, чем в настоящее время, посколько ее лицо полностью покрыто морщинами. «Сейчас вы скажете, что ботокс слишком дорогой. Но я не покупаю много одежды или обуви — я предпочитаю одеваться просто. Когда у меня появляются лишние деньги, я вкладываю их в себя», — высказалась автор ролика.

Поклонники восхитились новой внешность Изабель в комментариях к публикации. «Как здорово, ты словно сбросила 20 лет!», «Ты выглядишь превосходно — совсем не переборщила с уколами!», «Не вижу ничего плохого в ботоксе. Ты молодец», — писали они.

Ранее в январе косметолог Джанин Каплан перечислила способы сохранить моложавую внешность. По словам специалистки, женщины в возрасте 50 лет приближаются к менопаузе либо достигли ее, что сказывается на состоянии кожи. Так, чтобы улучшить внешний вид, она призвала использовать антиоксиданты и солнцезащитные средства SPF 50.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дина Васильева
Обсудить
Последние новости
Украине предрекли раздел и значительное сокращение территории
Поставки российского газа через Украину упали
В США заявили о бессмысленности снабжения Украины оружием
Россиянка отсудила у клиники 1,5 миллиона рублей из-за ягодиц «как у Кардашьян»
В Москве автомобиль насмерть сбил пенсионера
Огромная очередь у станции метро «Некрасовка» в Москве попала на видео
Пригожин прислал кувалду члену Госдумы
В Ассоциации банков отреагировали на идею запретить работу коллекторов
Обворовавшие более 100 россиян сотрудники интерната предстанут перед судом
Отдых в Краснодарском крае резко подорожал в 2023 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.