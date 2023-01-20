50-летняя женщина с ботоксом показала фото трехлетней давности и удивила фанатов

Сделавшая инъекции ботокса 50-летняя блогерша Изабель показала фото трехлетней давности

Женщина среднего возраста показала свою старую фотографию и удивила подписчиков положительными изменениями, которые произошли с ее внешностью за последние несколько лет. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, на который подписаны 135 тысяч человек.

На размещенных кадрах 50-летняя блогерша Кристи Изабель демонстрирует лицо крупным планом и признается, что сделала инъекции ботокса в лоб, а также ввела филлеры в области носогубных складок. «Было немного больно, но это того стоило. Скорее всего, я сделаю повторную процедуру через пять-шесть месяцев. Мне нравится, как выглядит моя кожа», — поделилась эмоциями женщина.

В том же видео Изабель представила фанатам свой портрет трехлетней давности. На снимке видно, что она выглядит старше, чем в настоящее время, посколько ее лицо полностью покрыто морщинами. «Сейчас вы скажете, что ботокс слишком дорогой. Но я не покупаю много одежды или обуви — я предпочитаю одеваться просто. Когда у меня появляются лишние деньги, я вкладываю их в себя», — высказалась автор ролика.

Поклонники восхитились новой внешность Изабель в комментариях к публикации. «Как здорово, ты словно сбросила 20 лет!», «Ты выглядишь превосходно — совсем не переборщила с уколами!», «Не вижу ничего плохого в ботоксе. Ты молодец», — писали они.

Ранее в январе косметолог Джанин Каплан перечислила способы сохранить моложавую внешность. По словам специалистки, женщины в возрасте 50 лет приближаются к менопаузе либо достигли ее, что сказывается на состоянии кожи. Так, чтобы улучшить внешний вид, она призвала использовать антиоксиданты и солнцезащитные средства SPF 50.