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11:53, 18 января 2023Ценности

Косметолог перечислила способы сохранить моложавую внешность

Косметолог Джанин Каплан: сохранить моложавую внешность помогут ботокс и свежие овощи

Фото: Shutterstock

Косметолог Джанин Каплан перечислила способы сохранить моложавую внешность. Комментарий эксперта приводит Express.co.uk.

По словам специалистки, женщины в возрасте 50 лет приближаются к менопаузе либо достигли ее, что сказывается на состоянии кожи, которая претерпевает множество изменений. «Это связано с гормональной перестройкой. У вас могут внезапно появиться вспышки акне, которых никогда раньше не было, вы обнаружите, что коже не хватает увлажнения, начнете замечать пигментные пятна. Упругость кожи также снизится из-за потери коллагена, а эластин утратит свои свойства», — пояснила собеседница издания.

Так, чтобы улучшить внешний вид, она призвала использовать антиоксиданты и солнцезащитные средства SPF 50. Кроме того, следует пить больше воды и увеличить употребление свежих овощей. В то же время скрыть последствия возрастных изменений помогут ботокс, филлеры и препарат на основе гиалуроновой кислоты «Профайло», заявила Каплан.

Ранее в январе блогерша Алайна Райан с никнеймом @alaynaryan1979 раскрыла простой способ омолодить кожу в домашних условиях. Женщина рассказала, что для предотвращения возрастных изменений использует банан, который в ее случае выступает в качестве альтернативы применяемым в косметологии препаратам.

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Алина Гостева
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