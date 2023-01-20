Минобороны заявило о перехвате шести снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган»

Минобороны России заявило о перехвате шести снарядов украинских РСЗО HIMARS и «Ураган»

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено шесть снарядов реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Мирное и Любимовка Запорожской области. Об этом в пятницу, 20 января, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Также в военном ведомстве отчитались о том, что в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины и уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Запорожской области.