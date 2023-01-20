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13:58, 20 января 2023Россия

Минобороны заявило о перехвате шести снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган»

Минобороны России заявило о перехвате шести снарядов украинских РСЗО HIMARS и «Ураган»
СюжетМинобороны:

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено шесть снарядов реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Мирное и Любимовка Запорожской области. Об этом в пятницу, 20 января, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Также в военном ведомстве отчитались о том, что в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины и уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Запорожской области.

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Евгения Куликова
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