Спикер Минобороны Конашенков заявил, что ВС России в ходе СВО уничтожили САУ Paladin

Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции (СВО) уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin производства США. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, САУ была уничтожена на херсонском направлении. Кроме того, на этом же направлении были уничтожены гаубицы Д-30 и «Мста-Б». Отдельно Конашенков сообщил, что на запорожском направлении в районе населенного пункта Малая Токмачка была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.

Днем ранее ВС России уничтожили три поставленные Украине САУ «Caesar».

11 января президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Варшава передаст Киеву новые танки Leopard. Впоследствии официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер подчеркнул, что Варшава с помощью политического давления намерена вынудить ЕС и НАТО присоединиться к поставкам танков Leopard для Вооруженных сил Украины.

В Кремле заявляли, что поставки Западом бронетехники и вооружения Украине никак не повиляют на ход специальной военной операции, а западные танки «будут гореть».