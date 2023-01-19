Вооруженные силы России уничтожили три поставленные Украине САУ Caesar

Спикер МО Конашенков заявил об уничтожении трех поставленных Украине САУ Caesar

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили три поставленные Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) «Caesar». Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, три западных САУ были уничтожены на донецком направлении. Конашенков добавил, что на этом же направлении ВС России уничтожили и американскую артиллерийскую систему М777.

«Также российские войска уничтожили и иностранную радиолокационную станцию. В районе населенного пункта Курахово Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — заявил Конашенков.

11 января президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Варшава передаст Киеву новые танки Leopard. Впоследствии официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер подчеркнул, что Варшава с помощью политического давления намерена вынудить ЕС и НАТО присоединиться к поставкам танков Leopard для Вооруженных сил Украины.

В Кремле заявляли, что поставки Западом бронетехники и вооружения Украине никак не повиляют на ход специальной военной операции, а западные танки «будут гореть».