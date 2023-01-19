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13:42, 19 января 2023Россия

Вооруженные силы России уничтожили три поставленные Украине САУ Caesar

Спикер МО Конашенков заявил об уничтожении трех поставленных Украине САУ Caesar
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Shutterstock

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили три поставленные Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) «Caesar». Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, три западных САУ были уничтожены на донецком направлении. Конашенков добавил, что на этом же направлении ВС России уничтожили и американскую артиллерийскую систему М777.

«Также российские войска уничтожили и иностранную радиолокационную станцию. В районе населенного пункта Курахово Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — заявил Конашенков.

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11 января президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Варшава передаст Киеву новые танки Leopard. Впоследствии официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер подчеркнул, что Варшава с помощью политического давления намерена вынудить ЕС и НАТО присоединиться к поставкам танков Leopard для Вооруженных сил Украины.

В Кремле заявляли, что поставки Западом бронетехники и вооружения Украине никак не повиляют на ход специальной военной операции, а западные танки «будут гореть».

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Марк Леонов
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